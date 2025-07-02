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"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
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"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

Компания "Алакор Сити" с российским владельцем во второй раз претендует на управление ТРЦ "Гулливер". Эксперты предупреждают о коррупционных рисках и ответственности главы АРМА Елены Думы в случае победы компании.

"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"

Уже второй конкурс по отбору управляющего для столичного ТРЦ "Гулливер" входит в финальную стадию, и во второй раз среди кандидатов оказалась компания "Алакор Сити" с российским владельцем. Если именно эта компания одержит победу, эксперты не исключают, что персональную ответственность может понести глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума, пишет УНН.

Детали

Всего участие во втором конкурсе приняли три компании. Претендент, занявший первое место - ООО "БК МИЛЕНИУМ", уже сошел с дистанции. Осталось еще двое претендентов —  ЧП "ЛИМЕКС ЭКСПРЕСС КИЕВ" и ООО "Алакор Сити". 

"Алакор Сити" во второй раз участвует в конкурсе по отбору управляющего для ТРЦ "Гулливер". Еще во время первого конкурса выяснилось, что владелец этой компании - бизнесмен Дмитрий Адамовский - имеет гражданство Канады и рф. Эту информацию подтвердили разведывательные органы Украины.

Политолог Дмитрий Громаков считает, что передача актива компании с российским следом - это не только о политической ответственности, но и о риске для руководителей АРМА стать первым звеном в большой коррупционной истории.

"По сути какую-то ответственность она (глава АРМА - ред.) должна будет понести. Этот вопрос имеет в себе несколько аспектов. Политический - это то, что гражданин России получает какую-то собственность на территории Украины в управление. Но ведь здесь есть образование такой коррупционной составляющей, и не только для АРМА… И вопрос для Елены (Думы - ред.) – это определиться самостоятельно, есть ли смысл отдавать предпочтение этому претенденту. Ведь вопрос в том, что она станет первым звеном в цепочке этой коррупционной истории", - отметил он в эксклюзивном комментарии УНН.

По его мнению, в случае принятия такого решения вопросом должны заняться силовые структуры.

"Это компетенция и прокуратуры, и Службы безопасности", - подчеркнул Громаков.

Стоит отметить, что согласно украинскому законодательству, компании с гражданами государства-агрессора среди бенефициаров не имеют права участвовать в публичных конкурсах. Несмотря на это, "Алакор Сити" во второй раз участвует в конкурсе на управление ТРЦ "Гулливер", апеллируя к канадскому паспорту владельца — без предоставления какого-либо документа о прекращении гражданства рф.

Попытка обойти прямую норму закона и "прикрыть" российский паспорт канадским — это не техническая деталь, а признак сознательного нарушения. Почему на это идет компания "Алакор Сити" понятно. Но, если АРМА во главе с Еленой Думой пойдет этим путем, это будет означать не административную ошибку, а осознанное злоупотребление властью. В таком случае вопрос политической и уголовной ответственности — лишь дело времени.

Напомним

Агентство по розыску и менеджменту активов неоднократно оказывалось в центре скандалов с арестованным имуществом. Недавно глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина сообщила, что глава АРМА заключила третий за 2025 год договор об управлении активами - арестованный актив передают в управление лицам, вероятно связанным с российским владельцем. Глава антикоррупционного комитета назвала ситуацию "двуходовкой", ведь сначала Елена Дума заявила, что не допустит к управлению российских владельцев, а затем "спокойненько выбирает управляющим компанию… которую следствие считает связанной с теми же владельцами".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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