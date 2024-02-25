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25 февраля: День инженерно-авиационной службы ВСУ, День револьвера

25 февраля: День инженерно-авиационной службы ВСУ, День револьвера

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 04:19  •  8805 просмотра

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25 февраля в Украине отмечается День инженерно-авиационной службы ВСУ, который чествует специалистов, обслуживающих украинские самолеты и готовящих их к выполнению боевых задач.

Сегодня, 25 февраля, все украинцы поздравляют специалистов инженерно-авиационной службы ВСУ, пишет УНН.

Событие было введено приказом министра обороны в 2010 году.

Украинская инженерно-авиационная служба авиации занимается организацией и выполнением технического обеспечения полета, то есть соблюдением определенной схемы авиационных работ и воздушной транспортировки.

От работы этой службы зависит уровень осуществления необходимых задач экипажа. Деятельность инженерно-авиационной службы предусматривает большую ответственность и риск, потому что инженеры сначала всю технику проверяют на себе.

Именно благодаря специалистам инженерно-авиационной службы украинские самолеты и вертолеты ежедневно взлетают в воздух и выполняют свои боевые задачи: уничтожают вражескую воздушную технику и наносят удары по объектам врага и по позициям российских войск.

Сейчас специалисты службы готовятся к новому вызову, ведь вскоре им придется готовить к вылетам истребители F-16, которые Украина получит от западных партнеров.

Еще сегодня День револьвера. Именно 25 февраля 1836 года американец Сэмюэль Кольт получил патент на пистолет с барабаном на шесть патронов.

Интересно, что Кольт сам этот револьвер не создавал, идею он выкупил у Джона Пирсона. Более того, еще в 1818 году американец Артемас Уиллер запатентовал кремниевый револьвер. Однако, его изобретение так и не попало в массовое производство.

Поэтому, об эффективном стрелковом оружии мы знаем именно благодаря Сэмюэлу Кольту. Недаром же существует известная американская пословица - Бог создал всех людей разными, а полковник Кольт сделал их равными.

По церковному календарю сегодня день памяти святителя Тарасия Константинопольского, который жил в ѴІІІ-Х веках.

Тарасий родился в богатой семье, но с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Господу. Во времена противостояния с иконоборцами стал патриархом Константинопольским. Несмотря на это, вел аскетический образ жизни, имел дар исцеления и чудотворения.

Именины сегодня празднуют Тарас, Евгений, Мария.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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25 лютого: День інженерно-авіаційної служби ЗСУ, День револьвера
February 25: Day of the Engineering and Aviation Service of the Armed Forces of Ukraine, Revolver Day
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25 февраля: День инженерно-авиационной службы ВСУ, День револьвера

25 февраля в Украине отмечается День инженерно-авиационной службы ВСУ, который чествует специалистов, обслуживающих украинские самолеты и готовящих их к выполнению боевых задач.

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