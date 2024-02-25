25 лютого: День інженерно-авіаційної служби ЗСУ, День револьвера
Київ • УНН
25 лютого в Україні відзначається День інженерно-авіаційної служби ЗСУ, який вшановує фахівців, що обслуговують українські літаки та готують їх до виконання бойових завдань.
Сьогодні, 25 лютого, усі українці вітають фахівців інженерно-авіаційної служби ЗСУ, пише УНН.
Подія була запроваджена наказом міністра оборони у 2010 році.
Українська інженерно-авіаційна служба авіації займається організацією та виконанням технічного забезпечення польоту, тобто дотриманням певної схеми авіаційних робіт та повітряного транспортування.
Від роботи цієї служби залежить рівень здійснення необхідних завдань екіпажу. Діяльність інженерно-авіаційної служби передбачає велику відповідальність та ризик, тому що інженери спочатку всю техніку перевіряють на собі.
Саме завдяки фахівцям інженерно-авіаційної служби українські літаки та вертольоти щодня злітають у повітря та виконують свої бойові завдання: знищують ворожу повітряну техніку та наносять удари по об’єктах ворога та по позиціях російських військ.
Нині фахівці служби готуються до нового виклику, адже невдовзі їм доведеться готувати до вильотів винищувачі F-16, які Україна отримає від західних партнерів.
Ще сьогодні День револьвера. Саме 25 лютого 1836 року американець Семюель Кольт отримав патент на пістолет із барабаном на шість патронів.
Цікаво, що Кольт сам цей револьвер не створював, ідею він викупив у Джона Пірсона. Більше того, ще у 1818 році американець Артемас Уіллер запатентував кремнієвий револьвер. Однак, його винахід так і не потрапив у масове виробництво.
Тож, про ефективну стрілецьку зброю ми знає саме завдяки Семюелу Кольту. Недарма ж існує відоме американське прислів’я - Бог створив всіх людей різними, а полковник Кольт зробив їх рівними.
За церковним календарем сьогодні день пам’яті святителя Тарасія Константинопольського, який жив у VІІІ–Х століттях.
Тарасій народився у заможній родині, але з юних років вирішив при святити своє життя служінню Господу. У часи протистояння з іконоборцями став патріархом Константинопольським. Попри це, вів аскетичний спосіб життя, мав дар зцілення та дивотворення.
Іменини сьогодні святкують Тарас, Євгеній, Марія.