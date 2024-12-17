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245 боевых столкновений за сутки: где на фронте горячее всего

245 боевых столкновений за сутки: где на фронте горячее всего

Киев  •  УНН

 • 6603 просмотра

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На фронте произошло 245 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 52 атаки. Противник нанес 24 авиаудара и совершил более 4200 обстрелов, использовав 2202 дрона-камикадзе.

245 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке, пишет УНН.

За прошедшие сутки произошло 245 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 24 авиационных удара, сбросив 30 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 141 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2202 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект российских захватчиков.

По направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении враг три раза проводил наступательные действия в районах Глубокого и Казачьей Лопани.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло четырех. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Загрызово, Лозовой и Петропавловки.

На Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Копанки, Вишневое, Новоегоровка, Терны, Григорьевка, Новоплатоновка, Новосергиевка, Макеевка, Терны в Серебрянском лесу, и в направлении Чернещины.

На Сиверском направлении за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьиного, Спирного и Сиверска. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

Восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг 12 раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Щербиновки.

52 атаки за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленевка, Песчаное и Украинка.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное оккупанты 30 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

22 атаки противника остановили наши защитники в направлении Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки на Времовском направлении.

На Ореховском направлениях противник пять раз атаковал в районе Новоандреевки.

Четыре безрезультатных попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник за минувшие сутки провел 68 штурмов позиций украинских подразделений, нанес шесть авиаударов, сбросив 12 КАБ, совершил 341 обстрел по позициям украинских подразделений и населенных пунктах.

Еще плюс 1600 оккупантов 4 танка и 15 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага17 дек. 2024, 05:47 • 10456 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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