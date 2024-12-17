Еще плюс 1600 оккупантов 4 танка и 15 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1600 российских военных, 4 танка и 15 бронемашин. Общие потери рф с начала войны достигли 765 110 военных.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 1600 военных. Силы обороны уничтожили 4 танка и 15 бронемашин врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 765 110 (+1600) человек;
- танков - 9567 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 19 751 (+15) ед;
А также: артиллерийских систем - 21 159 (+8) ед.; РСЗО - 1256 (+0) ед.; средства ПВО - 1025 (+0) ед.; самолетов - 369 (+0) ед.; вертолетов - 329 (+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 406 (+34); крылатые ракеты - 2943 (+0); корабли /катера - 28 (+0) ед.; подводные лодки - 1 (+0) ед.; автомобильной техники и автоцистерн - 31 550 (+70) ед.; специальная техника - 3650 (+0) ед.
россияне сжигают лица убитых солдат КНДР, чтобы скрыть потери - Зеленский16 дек. 2024, 23:08 • 34565 просмотров