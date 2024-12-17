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"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

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Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
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Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

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«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
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Еще плюс 1600 оккупантов 4 танка и 15 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1600 оккупантов 4 танка и 15 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 10757 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1600 российских военных, 4 танка и 15 бронемашин. Общие потери рф с начала войны достигли 765 110 военных.

За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 1600 военных. Силы обороны уничтожили 4 танка и 15 бронемашин врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.24 ориентировочно составили:

- личного состава - около 765 110 (+1600) человек;

- танков - 9567 (+4) ед;

- боевых бронированных машин - 19 751 (+15) ед;

А также: артиллерийских систем - 21 159 (+8) ед.; РСЗО - 1256 (+0) ед.; средства ПВО - 1025 (+0) ед.; самолетов - 369 (+0) ед.; вертолетов - 329 (+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 406 (+34); крылатые ракеты - 2943 (+0); корабли /катера - 28 (+0) ед.; подводные лодки - 1 (+0) ед.; автомобильной техники и автоцистерн - 31 550 (+70) ед.; специальная техника - 3650 (+0) ед.

россияне сжигают лица убитых солдат КНДР, чтобы скрыть потери - Зеленский16 дек. 2024, 23:08 • 34565 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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