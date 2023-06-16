Количество пострадавших из-за атаки рф на Херсон выросло до 23, среди них - трое детей, повреждены медучреждение и детсад-ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Количество пострадавших в результате обстрела российских войск Херсона сегодня возросло до 23 человек, среди них - трое детей. Об этом сообщил в пятницу глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.
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"российская террористическая армия массированным огнем ударила по Херсону. Было ранено 23 человека. Среди пострадавших - трое детей.
Удары наносились по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части города", - написал Ермак.
Детали
Всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы.
Укрытие спасло жизнь многим людям, отметил Ермак.
По его словам, из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач.
Дополнение
16 июня около 13:00 российские военные массивно обстреляли жилые массивы города Херсона.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате вражеской атаки на Херсон.