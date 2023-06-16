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Количество пострадавших из-за атаки рф на Херсон выросло до 23, среди них - трое детей, повреждены медучреждение и детсад-ОП

Киев • УНН

 • 1075378 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Количество пострадавших в результате обстрела российских войск Херсона сегодня возросло до 23 человек, среди них - трое детей. Об этом сообщил в пятницу глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Количество пострадавших из-за атаки рф на Херсон выросло до 23, среди них - трое детей, повреждены медучреждение и детсад-ОП

Цитата

"российская террористическая армия массированным огнем ударила по Херсону. Было ранено 23 человека. Среди пострадавших - трое детей.

Удары наносились по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части города", - написал Ермак.

Детали

Всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы.

Укрытие спасло жизнь многим людям, отметил Ермак.

По его словам, из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач.

Дополнение

16 июня около 13:00 российские военные массивно обстреляли жилые массивы города Херсона.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате вражеской атаки на Херсон.

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