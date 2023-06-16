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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Ворожа атака на Херсон: кількість постраждалих зросла до 12, серед них - двоє дітей

Київ • УНН

 • 696594 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу російських військ Херсона сьогодні зросла до 12 людей, серед них - двоє дітей, повідомили у п'ятницю у Херсонській обласній прокуратурі оновлені дані, пише УНН.

Ворожа атака на Херсон: кількість постраждалих зросла до 12, серед них - двоє дітей

Цитата

"Станом на 15:00 відомо про 12 травмованих цивільних, з них двоє неповнолітніх дітей", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові масивно обстріляли житлові масиви міста Херсона.

Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

Як вказав голова МВА Роман Мрочко, під час атаки російських військ на Херсон сьогодні багато життів врятувало укриття, у громаді лише протягом сьогоднішнього дня вже відомо про 19 травмованих.

Українські Національні Новини

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