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Під час атаки рф на Херсон багато життів врятувало укриття, сьогодні в громаді вже 19 поранених - МВА

Київ • УНН

 • 800616 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Під час атаки російських військ на Херсон сьогодні багато життів врятувало укриття, у громаді лише протягом сьогоднішнього дня вже відомо про 19 травмованих, повідомив у п'ятницю начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, пише УНН.

Під час атаки рф на Херсон багато життів врятувало укриття, сьогодні в громаді вже 19 поранених - МВА

Деталі

"Наземне укриття врятувало багато життів!" - наголосив він у Telegram.

У відеозверненні Мрочко показав це укриття у Херсоні, зауваживши, що "сюди заносили поранених".

Цитата

"Був прильот з правої сторони від споруди, люди знаходилися і в ній, і поруч з нею, було, на жаль, травмовано шість людей. Слава Богу, обійшлося без жертв", - розповів голова МВА.

"Протягом години на території Херсонської громади травмовано 19 цивільних осіб внаслідок терористичних дій військовослужбовців російської федерації", - зазначив Мрочко у відеозверненні.

При цьому Telegram Мрочко написав, що "всього протягом декількох годин 19 поранених".

Доповнення

Прокуратура повідомляла, що російські війська сьогодні обстріляли житлові масиви Херсона, було відомо про щонайменше шістьох травмованих людей. І що обстріли тривають.

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