Во время атаки рф на Херсон много жизней спасло укрытие, сегодня в громаде уже 19 раненых - ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Во время атаки российских войск на Херсон сегодня много жизней спасло укрытие, в громаде только в течение сегодняшнего дня уже известно о 19 травмированных, сообщил в пятницу начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.
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"Наземное укрытие спасло много жизней!" - подчеркнул он в Telegram.
В видеообращении Мрочко показал это укрытие в Херсоне, отметив, что "сюда заносили раненых".
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"Был прилет с правой стороны от сооружения, люди находились и в нем, и рядом с ним, было, к сожалению, травмировано шесть человек. Слава Богу, обошлось без жертв", - рассказал глава ГВА.
"В течение часа на территории Херсонской громады травмировано 19 гражданских лиц в результате террористических действий военнослужащих российской федерации", - отметил Мрочко в видеообращении.
При этом в Telegram Мрочко написал, что "всего в течение нескольких часов 19 раненых".
Дополнение
Прокуратура сообщала, что российские войска сегодня обстреляли жилые массивы Херсона, было известно о по меньшей мере шести травмированных людях. И что обстрелы продолжаются.