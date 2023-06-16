Во время атаки рф на Херсон много жизней спасло укрытие, сегодня в громаде уже 19 раненых - ГВА

Детали

"Наземное укрытие спасло много жизней!" - подчеркнул он в Telegram.

В видеообращении Мрочко показал это укрытие в Херсоне, отметив, что "сюда заносили раненых".

Цитата

"Был прилет с правой стороны от сооружения, люди находились и в нем, и рядом с ним, было, к сожалению, травмировано шесть человек. Слава Богу, обошлось без жертв", - рассказал глава ГВА.

"В течение часа на территории Херсонской громады травмировано 19 гражданских лиц в результате террористических действий военнослужащих российской федерации", - отметил Мрочко в видеообращении.

При этом в Telegram Мрочко написал, что "всего в течение нескольких часов 19 раненых".

Дополнение

Прокуратура сообщала, что российские войска сегодня обстреляли жилые массивы Херсона, было известно о по меньшей мере шести травмированных людях. И что обстрелы продолжаются.