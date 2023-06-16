Вражеская атака на Херсон: число пострадавших возросло до 12, среди них - двое детей

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"По состоянию на 15:00 известно о 12 травмированных гражданских, из них двое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным следствия, 16 июня около 13:00 российские военные массивно обстреляли жилые массивы города Херсона.

Повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач.

Как указал глава ГВА Роман Мрочко, во время атаки российских войск на Херсон сегодня много жизней спасло укрытие, в громаде только в течение сегодняшнего дня уже известно о 19 травмированных.