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Вражеская атака на Херсон: число пострадавших возросло до 12, среди них - двое детей

Киев • УНН

 • 696594 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Количество пострадавших в результате обстрела российских войск Херсона сегодня возросло до 12 человек, среди них - двое детей, сообщили в пятницу в Херсонской областной прокуратуре обновленные данные, пишет УНН.

Вражеская атака на Херсон: число пострадавших возросло до 12, среди них - двое детей

Цитата

"По состоянию на 15:00 известно о 12 травмированных гражданских, из них двое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным следствия, 16 июня около 13:00 российские военные массивно обстреляли жилые массивы города Херсона.

Повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач.

Как указал глава ГВА Роман Мрочко, во время атаки российских войск на Херсон сегодня много жизней спасло укрытие, в громаде только в течение сегодняшнего дня уже известно о 19 травмированных.

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