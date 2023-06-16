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Кількість постраждалих через атаку рф на Херсон зросла до 23, серед них - троє дітей, пошкоджені медзаклад та дитсадок-ОП

Київ • УНН

 • 1075378 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу російських військ Херсона сьогодні зросла до 23 людей, серед них - троє дітей. Про це повідомив у п'ятницю голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.

Кількість постраждалих через атаку рф на Херсон зросла до 23, серед них - троє дітей, пошкоджені медзаклад та дитсадок-ОП

Цитата

"російська терористична армія масованим вогнем вдарила по Херсону. Було поранено 23 людини. Серед постраждалих - троє дітей.

Удари наносились по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста", - написав Єрмак.

Деталі

Усіх постраждалих шпиталізували. Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.

Укриття врятувало життя багатьом людям, зазначив Єрмак.

За його словами, через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач.

Доповнення

16 червня близько 13:00 російські військові масивно обстріляли житлові масиви міста Херсона.

Раніше повідомлялось про 12 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Херсон.

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