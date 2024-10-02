23 человека погибли в пожаре школьного автобуса в Таиланде
Киев • УНН
В Таиланде загорелся школьный автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 23 человека, преимущественно дети. Водитель скрылся с места происшествия, полиция продолжает его поиски, а тела жертв можно идентифицировать только с помощью ДНК-экспертизы.
По меньшей мере 23 человека погибли в результате пожара в школьном автобусе в Таиланде. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
По данным местной полиции, автобус со школьниками загорелся во вторник, а все тела были найдены внутри транспортного средства.
Из-за сильного обгорания жертв идентифицировать можно только с помощью ДНК-экспертизы.
Руководитель поисковых работ сообщил, что многие тела принадлежат детям, которые пытались спастись. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия, поэтому полиция продолжает его поиски.
В Колумбии перевернулся автобус: погибли по меньшей мере 20 человек15 октября 2022, 22:17 • 194133 просмотра