23 человека погибли в пожаре школьного автобуса в Таиланде

По меньшей мере 23 человека погибли в результате пожара в школьном автобусе в Таиланде. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

По данным местной полиции, автобус со школьниками загорелся во вторник, а все тела были найдены внутри транспортного средства.

Из-за сильного обгорания жертв идентифицировать можно только с помощью ДНК-экспертизы.

Руководитель поисковых работ сообщил, что многие тела принадлежат детям, которые пытались спастись. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия, поэтому полиция продолжает его поиски.

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