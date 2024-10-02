23 людини загинули в пожежі шкільного автобуса в Таїланді
Київ • УНН
У Таїланді загорівся шкільний автобус, внаслідок чого загинули щонайменше 23 людини, переважно діти. Водій втік з місця події, поліція продовжує його пошуки, а тіла жертв можна ідентифікувати лише за допомогою ДНК-експертизи.
Щонайменше 23 людини загинули внаслідок пожежі у шкільному автобусі на у Таїланді. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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За даними місцевої поліції, автобус зі школярами загорівся у вівторок, а всі тіла було знайдено всередині транспортного засобу.
Через сильне обгоряння жертв ідентифікувати можна лише за допомогою ДНК-експертизи.
Керівник пошукових робіт повідомив, що багато тіл належать дітям, які намагалися врятуватися. Водій транспортного засобу втік із місця події, відтак поліція продовжує його пошуки.
У Колумбії перекинувся автобус: загинули щонайменше 20 людей16.10.22, 01:17 • 194195 переглядiв