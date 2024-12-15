22-летний нападавший признался в убийстве 5 человек на севере Франции
Киев • УНН
Во Франции произошла стрельба, в результате которой погибли двое агентов безопасности и двое мигрантов. 22-летний подозреваемый признался в совершении нападения и убийстве еще одного человека в соседнем городе.
На севере Франции, произошла стрельба, в результате которой погибли двое агентов службы безопасности и двое мигрантов. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
После инцидента к местным властям обратился 22-летний мужчина, который признался в совершении нападения. По его словам, он также убил пятого человека ранее в тот же день в соседнем городе.
При осмотре автомобиля подозреваемого полиция обнаружила еще три единицы оружия, которые, вероятно, могли быть использованы в преступлениях.
Сейчас идет расследование, правоохранители выясняют мотивы нападавшего и обстоятельства трагических событий. Власти пока воздерживаются от комментариев относительно деталей инцидента.
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