208 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытались порвать оборону ВСУ

На фронте за прошедшие сутки, 10 декабря, состоялось 208 боевых столкновений. В частности, Силы обороны Украины остановили более 50 наступлений армии рф на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8 утра среды, передает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 22 авиаудара, сбросив 42 КАБ. Кроме этого, осуществил более 3,5 тысячи обстрелов, в частности 111 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1600 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три склада с боеприпасами и один район сосредоточения личного состава российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг семь штурмовал в районах населенных пунктов Волчанска, Липцы и Старицы.

На Купянском направлении за сутки произошло одиннадцать атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Дилиевки. Одно боестолкновение в Торецке еще продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко.

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На Кураховском направлении Силы обороны отбили 45 атак позиций наших войск вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.

На Времовском направлении противник совершил 16 наступательных действий в сторону позиций украинских подразделений в районах Веселого Гая, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки.

На Ореховском направлениях противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции наших подразделений пять раз, успеха эти действия им не принесли.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 22 атаки российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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