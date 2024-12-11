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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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208 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытались порвать оборону ВСУ

208 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытались порвать оборону ВСУ

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки произошло 208 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - 53. Противник нанес 2 ракетных удара, 22 авиаудара и совершил более 3,5 тысячи обстрелов.

На фронте за прошедшие сутки, 10 декабря, состоялось 208 боевых столкновений. В частности, Силы обороны Украины остановили более 50 наступлений армии рф на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8 утра среды, передает УНН

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 22 авиаудара, сбросив 42 КАБ. Кроме этого, осуществил более 3,5 тысячи обстрелов, в частности 111 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1600 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, три склада с боеприпасами и один район сосредоточения личного состава российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг семь штурмовал в районах населенных пунктов Волчанска, Липцы и Старицы.

На Купянском направлении за сутки произошло одиннадцать атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Зеленый Гай, Макеевка, Ямполовка, Заречное, Терны, Торское и в направлениях Дружелюбовки, Чернещины.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Дилиевки. Одно боестолкновение в Торецке еще продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко.

Еще плюс 1400 оккупантов, 2 танка и 20 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага11 дек. 2024, 06:05 • 5326 просмотров

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 45 атак позиций наших войск вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее.

На Времовском направлении противник совершил 16 наступательных действий в сторону позиций украинских подразделений в районах Веселого Гая, Константинопольского, Разлива, Трудового, Новодаровки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки.

На Ореховском направлениях противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции наших подразделений пять раз, успеха эти действия им не принесли.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 22 атаки российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать10 дек. 2024, 09:21 • 123623 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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