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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1400 оккупантов, 2 танка и 20 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1400 оккупантов, 2 танка и 20 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 5326 просмотра

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Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Враг потерял 1400 военных, 2 танка, 20 бронемашин и другую технику, общие потери личного состава достигли 757 340 человек.

За прошедшие сутки российский враг на войне в Украине потерял по меньшей мере 1400 военных. Силы обороны также уничтожили ряд техники противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.12.24 ориентировочно составили:

- личного состава-около 757 340 (+1400) человек,

- танков-9526 (+2) ед,

- боевых бронированных машин-19 616 (+20) ЕД,

Также: артиллерийских систем – 21067 (+3), РСЗО – 1253 (+0), средств ПВО ‒ 1023 (+0), самолетов – 369 (+0), вертолетов – 329 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 20111 (+4), крылатых ракет ‒ 2859 (+0), кораблей / катеров ‒ 28 (+0), подводных лодок ‒ 1 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 31073 (+36), специальной техники ‒ 3641 (+4).

Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для обслуживания F-1611 дек. 2024, 00:42 • 39937 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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