Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для обслуживания F-16
Киев • УНН
Госдепартамент США утвердил продажу Украине услуг и оборудования для обслуживания F-16.Пакет включает в себя системы планирования миссий, техническую поддержку и обучение персонала.
Государственный департамент США утвердил продажу Украине услуг по обслуживанию самолетов F-16 на общую сумму $266,4 миллиона. Об этом говорится на сайте Агентства по вопросам сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США, пишет УНН.
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Агентство выдало необходимый сертификат и уведомило об этом американский Конгресс.
Ориентировочная общая стоимость всего заявленного оборудования составляет 266,4 миллиона долларов.
Головными пиджаками заявлены компании Sabena (Шарлеруа, Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас) и Pratt and Whitney (Ист-Гартфорд, Коннектикут).
Отмечается, что этот пакет помощи улучшит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставляя ей более мощную систему противовоздушной обороны для выполнения миссий по самообороне и обеспечения региональной безопасности.
Напомним
В ноябре Зеленский сообщил о первых успехах F16 в Украине - уничтожении семи крылатых ракет, летевших на гражданские объекты.
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