Прошлый месяц стал самым жарким июнем в истории, продолжив 13-месячную полосу исключительных температур, в результате чего 2024 год может стать самым жарким годом в мире за всю историю наблюдений.
Прошлый месяц был самый жарким июнем за всю историю наблюдений, продолжая череду исключительных температур, которые, по мнению некоторых ученых, ставят 2024 год на путь самого жаркого года в мире среди зарегистрированных, со ссылкой на данные службы мониторинга изменения климата ЕС в понедельник сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Каждый месяц с июня 2023 года - 13 месяцев подряд - считается самым жарким на планете с начала наблюдений по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы, говорится в ежемесячном бюллетене службы ЕС по изменению климата Copernicus (C3S).
По последним данным, 2024 год может превзойти 2023 год как самый жаркий год с тех пор, как начали вести записи на фоне антропогенного изменения климата, а также под воздействием естественного погодного явления Эль-Ниньо, которые привели к тому, что температура достигла рекордных максимумов за год, говорят некоторые ученые.
"По моим оценкам, вероятность того, что 2024 год превзойдет 2023 год и станет самым жарким годом с тех пор, как в середине 1800-х годов начались глобальные рекорды приземной температуры, составляет примерно 95%", - сказал Зик Хаусфатер, научный сотрудник американской некоммерческой организации Berkeley Earth.
Изменение климата уже привело к катастрофическим последствиям во всем мире в 2024 году.
Более 1000 человек погибли в жестокую жару во время хаджа в прошлом месяце. Смертельные случаи от жары были зафиксированы в Нью-Дели, который пережил беспрецедентно длительную волну жары, а также среди туристов в Греции.
Фридерика Отто, ученый-климатолог из Института Грэнтэма Имперского колледжа Лондона, заявила, что существует "высокая вероятность", что 2024 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений.
"Эль-Ниньо - это естественное явление, которое всегда будет приходить и уходить. Мы не можем остановить Эль-Ниньо, но мы можем прекратить сжигание нефти, газа и угля", - сказала она.
Естественный феномен Эль-Ниньо, который нагревает поверхностные воды в восточной части Тихого океана, имеет тенденцию повышать глобальные средние температуры.
Этот эффект ослаб в последние месяцы: сейчас мир находится в нейтральных условиях, а позднее в этом году ожидается, что сформируются более прохладные условия Ла-Нинья.
Набор данных C3S восходит к 1940 году, и ученые сверили его с другими данными, чтобы подтвердить, что прошлый месяц был самым жарким июнем с доиндустриального периода 1850-1900 годов, пишет издание.
Выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива являются основной причиной изменения климата. Несмотря на обещания обуздать глобальное потепление, странам до сих пор не удалось коллективно сократить эти выбросы, что привело к неуклонному повышению температуры на протяжении десятилетий.
По данным C3S, за 12 месяцев, закончившихся в июне, средняя температура в мире была самой высокой за всю историю наблюдений за любой такой период: на 1,64 градуса Цельсия выше среднего доиндустриального уровня.
Июнь в Киеве был теплее нормы и в десятке самых влажных за более чем 130 лет1 июля 2024, 11:57 • 22377 просмотров