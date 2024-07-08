Прошлый месяц был самый жарким июнем за всю историю наблюдений, продолжая череду исключительных температур, которые, по мнению некоторых ученых, ставят 2024 год на путь самого жаркого года в мире среди зарегистрированных, со ссылкой на данные службы мониторинга изменения климата ЕС в понедельник сообщает Reuters, пишет УНН.

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Каждый месяц с июня 2023 года - 13 месяцев подряд - считается самым жарким на планете с начала наблюдений по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы, говорится в ежемесячном бюллетене службы ЕС по изменению климата Copernicus (C3S).

По последним данным, 2024 год может превзойти 2023 год как самый жаркий год с тех пор, как начали вести записи на фоне антропогенного изменения климата, а также под воздействием естественного погодного явления Эль-Ниньо, которые привели к тому, что температура достигла рекордных максимумов за год, говорят некоторые ученые.

"По моим оценкам, вероятность того, что 2024 год превзойдет 2023 год и станет самым жарким годом с тех пор, как в середине 1800-х годов начались глобальные рекорды приземной температуры, составляет примерно 95%", - сказал Зик Хаусфатер, научный сотрудник американской некоммерческой организации Berkeley Earth.

Изменение климата уже привело к катастрофическим последствиям во всем мире в 2024 году.

Более 1000 человек погибли в жестокую жару во время хаджа в прошлом месяце. Смертельные случаи от жары были зафиксированы в Нью-Дели, который пережил беспрецедентно длительную волну жары, а также среди туристов в Греции.

Фридерика Отто, ученый-климатолог из Института Грэнтэма Имперского колледжа Лондона, заявила, что существует "высокая вероятность", что 2024 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений.

"Эль-Ниньо - это естественное явление, которое всегда будет приходить и уходить. Мы не можем остановить Эль-Ниньо, но мы можем прекратить сжигание нефти, газа и угля", - сказала она.

Естественный феномен Эль-Ниньо, который нагревает поверхностные воды в восточной части Тихого океана, имеет тенденцию повышать глобальные средние температуры.

Этот эффект ослаб в последние месяцы: сейчас мир находится в нейтральных условиях, а позднее в этом году ожидается, что сформируются более прохладные условия Ла-Нинья.

Набор данных C3S восходит к 1940 году, и ученые сверили его с другими данными, чтобы подтвердить, что прошлый месяц был самым жарким июнем с доиндустриального периода 1850-1900 годов, пишет издание.

Выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива являются основной причиной изменения климата. Несмотря на обещания обуздать глобальное потепление, странам до сих пор не удалось коллективно сократить эти выбросы, что привело к неуклонному повышению температуры на протяжении десятилетий.

По данным C3S, за 12 месяцев, закончившихся в июне, средняя температура в мире была самой высокой за всю историю наблюдений за любой такой период: на 1,64 градуса Цельсия выше среднего доиндустриального уровня.

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