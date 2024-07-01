Июнь в Киеве был теплее нормы и в десятке самых влажных за более чем 130 лет

Июнь в Киеве был на 2,0°С теплее нормы с максимальной температурой 31,9°С, а количество осадков почти вдвое превысило месячную норму - 135 мм, что сделало его одним из десяти самых влажных июней с 1891 года, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 21,5°С, что выше климатической нормы на 2,0°С.

Холоднее всего было 13 июня, когда минимальная температура снизилась под утро до 13,5°С, а теплее всего - 30 числа, когда максимальная температура повысилась до +31,9°С.

Осадков на проспекте Науки выпало 135 мм или почти две месячные нормы - 182%. Нынешний июнь вошел в десятку самых влажных с 1891 года в столице.

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