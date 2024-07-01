Червень у Києві був теплішим за норму і в десятці найвологіших за понад 130 років
Київ • УНН
Червень у Києві був на 2,0°С теплішим за норму з максимальною температурою 31,9°С, а кількість опадів майже вдвічі перевищила місячну норму - 135 мм, що зробило його одним з десяти найвологіших червнів з 1891 року.
Червень у Києві був на 2,0°С теплішим за норму з максимальною температурою 31,9°С, а кількість опадів майже вдвічі перевищила місячну норму - 135 мм, що зробило його одним з десяти найвологіших червнів з 1891 року, повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського у понеділок, пише УНН.
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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря червня у Києві становила 21,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С.
Найхолодніше було 13 червня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 13,5°С, а найтепліше – 30 числа, коли максимальна температура підвищилась до +31,9°С.
Опадів на проспекті Науки випало 135 мм або майже дві місячні норми – 182 %. Цьогорічний червень увійшов у десятку найвологіших з 1891 року у столиці.
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