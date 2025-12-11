200 тысяч литров нефти вытекло из трубопровода в Германии: повреждено сельскохозяйственное поле - DW
В Германии произошла утечка не менее 200 тысяч литров сырой нефти из трубопровода между Ростоком и Шведтом. Авария произошла вблизи поселка Грамцов вечером 10 декабря, вызвав загрязнение сельскохозяйственного поля.
Детали
По предварительным данным, утечка произошла без преднамеренного вмешательства: в трубе образовалось отверстие, и фонтан нефти ударил на несколько метров в воздух.
В результате сырье попало на сельскохозяйственное поле. При этом утечка могла продолжаться несколько часов, и объем потерянной нефти может оказаться еще больше
По данным пожарной службы, всю ночь продолжалась крупная очистная операция, которая продолжится и 11 декабря. Представители земельного министерства окружающей среды на месте оценивают ущерб от аварии.
Напомним
В октябре 2025 года в немецком городе Майнашафф на цинковом заводе произошла утечка опасного химического вещества из-за попадания металлической детали в азотную кислоту. В результате четверо человек пострадали, а около 250 спасателей ликвидировали последствия аварии.