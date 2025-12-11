200 тысяч литров нефти вытекло из трубопровода в Германии: повреждено сельскохозяйственное поле - DW

В Германии произошла утечка нефти. Не менее 200 тысяч литров сырой нефти вытекло из трубопровода между Ростоком и Шведтом вблизи поселка Грамцов вечером 10 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По предварительным данным, утечка произошла без преднамеренного вмешательства: в трубе образовалось отверстие, и фонтан нефти ударил на несколько метров в воздух.

В результате сырье попало на сельскохозяйственное поле. При этом утечка могла продолжаться несколько часов, и объем потерянной нефти может оказаться еще больше