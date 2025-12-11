200 тысяч литров нефти вытекло из трубопровода в Германии: повреждено сельскохозяйственное поле - DW

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Эксклюзив
07:38 • 1486 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 15617 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 30863 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 30258 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 32299 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 28706 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 26570 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 33027 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 22239 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 21177 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
91%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кремль заманивает россиян на войну против Украины кредитными каникулами - ЦПД11 декабря, 00:08 • 6838 просмотра
На Закарпатье горел монастырь московского патриархата: что известноPhoto11 декабря, 01:49 • 12959 просмотра
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет: сколько достанется Украине02:22 • 9512 просмотра
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе: против проголосовали Россия и США02:57 • 16848 просмотра
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo04:03 • 12776 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 24475 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 26072 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 32425 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 39934 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 44713 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Никол Пашинян
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Южная Корея
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 15436 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 21107 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 17777 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 25507 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 35472 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Боинг B-52 Стратофортресс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
McDonnell Douglas F-15 Eagle

200 тысяч литров нефти вытекло из трубопровода в Германии: повреждено сельскохозяйственное поле - DW

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В Германии произошла утечка не менее 200 тысяч литров сырой нефти из трубопровода между Ростоком и Шведтом. Авария произошла вблизи поселка Грамцов вечером 10 декабря, вызвав загрязнение сельскохозяйственного поля.

200 тысяч литров нефти вытекло из трубопровода в Германии: повреждено сельскохозяйственное поле - DW

В Германии произошла утечка нефти. Не менее 200 тысяч литров сырой нефти вытекло из трубопровода между Ростоком и Шведтом вблизи поселка Грамцов вечером 10 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

По предварительным данным, утечка произошла без преднамеренного вмешательства: в трубе образовалось отверстие, и фонтан нефти ударил на несколько метров в воздух.

В результате сырье попало на сельскохозяйственное поле. При этом утечка могла продолжаться несколько часов, и объем потерянной нефти может оказаться еще больше

- говорится в сообщении.

По данным пожарной службы, всю ночь продолжалась крупная очистная операция, которая продолжится и 11 декабря. Представители земельного министерства окружающей среды на месте оценивают ущерб от аварии.

Напомним

В октябре 2025 года в немецком городе Майнашафф на цинковом заводе произошла утечка опасного химического вещества из-за попадания металлической детали в азотную кислоту. В результате четверо человек пострадали, а около 250 спасателей ликвидировали последствия аварии.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Село
Энергетика
Немецкая волна
Германия