200 тисяч літрів нафти витекло з трубопроводу в Німеччині: пошкоджено сільськогосподарське поле - DW
Київ • УНН
У Німеччині стався витік нафти. Не менше 200 тисяч літрів сирої нафти витекло з трубопроводу між Ростоком і Шведтом поблизу селища Грамцов увечері 10 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Деталі
За попередніми даними, витік стався без навмисного втручання: в трубі утворився отвір, і фонтан нафти вдарив на кілька метрів у повітря.
В результаті сировина потрапила на сільськогосподарське поле. При цьому витік міг тривати кілька годин, і обсяг втраченої нафти може виявитися ще більшим
За даними пожежної служби, всю ніч тривала велика очисна операція, яка продовжиться і 11 грудня. Представники земельного міністерства навколишнього середовища на місці оцінюють збитки від аварії.
Нагадаємо
У жовтні 2025 року в німецькому місті Майнашафф на цинковому заводі стався витік небезпечної хімічної речовини через потрапляння металевої деталі в азотну кислоту. Внаслідок цього четверо людей постраждали, а близько 250 рятувальників ліквідовували наслідки аварії.