Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 15584 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 30830 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 30227 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 32268 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 28682 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 26554 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 33009 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 22227 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 21170 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
200 тисяч літрів нафти витекло з трубопроводу в Німеччині: пошкоджено сільськогосподарське поле - DW

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У Німеччині стався витік не менше 200 тисяч літрів сирої нафти з трубопроводу між Ростоком і Шведтом. Аварія трапилася поблизу селища Грамцов ввечері 10 грудня, спричинивши забруднення сільськогосподарського поля.

200 тисяч літрів нафти витекло з трубопроводу в Німеччині: пошкоджено сільськогосподарське поле - DW

У Німеччині стався витік нафти. Не менше 200 тисяч літрів сирої нафти витекло з трубопроводу між Ростоком і Шведтом поблизу селища Грамцов увечері 10 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

За попередніми даними, витік стався без навмисного втручання: в трубі утворився отвір, і фонтан нафти вдарив на кілька метрів у повітря.

В результаті сировина потрапила на сільськогосподарське поле. При цьому витік міг тривати кілька годин, і обсяг втраченої нафти може виявитися ще більшим

- йдеться в повідомленні.

За даними пожежної служби, всю ніч тривала велика очисна операція, яка продовжиться і 11 грудня. Представники земельного міністерства навколишнього середовища на місці оцінюють збитки від аварії.

Нагадаємо

У жовтні 2025 року в німецькому місті Майнашафф на цинковому заводі стався витік небезпечної хімічної речовини через потрапляння металевої деталі в азотну кислоту. Внаслідок цього четверо людей постраждали, а близько 250 рятувальників ліквідовували наслідки аварії.

Євген Устименко

Новини СвітуПодії
Село
Енергетика
Deutsche Welle
Німеччина