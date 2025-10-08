Хімічна хмара в небі над Баварією: четверо постраждалих та загроза токсичних випарів

У німецькому місті Майнашафф на одному з підприємств, ймовірно, стався витік небезпечної хімічної речовини. Про це інформує німецьке видання Heidelberg 24, передає УНН.

Деталі

Увечері 7 жовтня з’явилися перші повідомлення про газову хмару над містом Ашаффенбург. ЗМІ повідомили, що інцидент стався на цинковому заводі в сусідньому Майнашаффі.

Пожежні екіпажі їздили вулицями, попереджаючи мешканців про небезпеку. За даними агентства DPA, у резервуарі з небезпечними речовинами об’ємом 6 тисяч літрів відбулася хімічна реакція.

Через дві години ситуацію вдалося стабілізувати — резервуар охолодили, а густий жовтий дим почав розсіюватися та світлішати.

Як з’ясувалося, причиною інциденту стало потрапляння металевої деталі до ємності з азотною кислотою, що спричинило викид токсичних газів.

До ліквідації наслідків аварії залучили близько 250 рятувальників. Жителям прилеглих районів рекомендували не відчиняти вікна та двері через загрозу отруйних випарів.

Попередні вимірювання не виявили забруднення повітря на відстані до п’яти кілометрів, однак моніторинг триває.

За інформацією поліції, у результаті хімічного інциденту постраждали четверо людей.

Пожежа на хімічному заводі в Індії: на підприємстві повідомили про 40 загиблих, 33 поранених