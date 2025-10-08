Химическое облако в небе над Баварией: четверо пострадавших и угроза токсичных испарений

В немецком городе Майнашафф на одном из предприятий, вероятно, произошла утечка опасного химического вещества. Об этом информирует немецкое издание Heidelberg 24, передает УНН.

Подробности

Вечером 7 октября появились первые сообщения о газовом облаке над городом Ашаффенбург. СМИ сообщили, что инцидент произошел на цинковом заводе в соседнем Майнашаффе.

Пожарные экипажи ездили по улицам, предупреждая жителей об опасности. По данным агентства DPA, в резервуаре с опасными веществами объемом 6 тысяч литров произошла химическая реакция.

Через два часа ситуацию удалось стабилизировать — резервуар охладили, а густой желтый дым начал рассеиваться и светлеть.

Как выяснилось, причиной инцидента стало попадание металлической детали в емкость с азотной кислотой, что повлекло выброс токсичных газов.

К ликвидации последствий аварии привлекли около 250 спасателей. Жителям близлежащих районов рекомендовали не открывать окна и двери из-за угрозы ядовитых испарений.

Предварительные измерения не выявили загрязнения воздуха на расстоянии до пяти километров, однако мониторинг продолжается.

По информации полиции, в результате химического инцидента пострадали четыре человека.

