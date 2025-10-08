Химическое облако в небе над Баварией: четверо пострадавших и угроза токсичных испарений
Киев • УНН
В немецком городе Майнашафф на цинковом заводе произошла утечка опасного химического вещества из-за попадания металлической детали в азотную кислоту. Четыре человека пострадали, а около 250 спасателей ликвидировали последствия аварии.
В немецком городе Майнашафф на одном из предприятий, вероятно, произошла утечка опасного химического вещества. Об этом информирует немецкое издание Heidelberg 24, передает УНН.
Подробности
Вечером 7 октября появились первые сообщения о газовом облаке над городом Ашаффенбург. СМИ сообщили, что инцидент произошел на цинковом заводе в соседнем Майнашаффе.
Пожарные экипажи ездили по улицам, предупреждая жителей об опасности. По данным агентства DPA, в резервуаре с опасными веществами объемом 6 тысяч литров произошла химическая реакция.
Через два часа ситуацию удалось стабилизировать — резервуар охладили, а густой желтый дым начал рассеиваться и светлеть.
Как выяснилось, причиной инцидента стало попадание металлической детали в емкость с азотной кислотой, что повлекло выброс токсичных газов.
К ликвидации последствий аварии привлекли около 250 спасателей. Жителям близлежащих районов рекомендовали не открывать окна и двери из-за угрозы ядовитых испарений.
Предварительные измерения не выявили загрязнения воздуха на расстоянии до пяти километров, однако мониторинг продолжается.
По информации полиции, в результате химического инцидента пострадали четыре человека.
