7 октября, 15:10 • 24496 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 30418 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 25754 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 29330 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 28421 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 52905 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 46434 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 73564 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 60938 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57676 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Химическое облако в небе над Баварией: четверо пострадавших и угроза токсичных испарений

Киев • УНН

 • 168 просмотра

В немецком городе Майнашафф на цинковом заводе произошла утечка опасного химического вещества из-за попадания металлической детали в азотную кислоту. Четыре человека пострадали, а около 250 спасателей ликвидировали последствия аварии.

Химическое облако в небе над Баварией: четверо пострадавших и угроза токсичных испарений

В немецком городе Майнашафф на одном из предприятий, вероятно, произошла утечка опасного химического вещества. Об этом информирует немецкое издание Heidelberg 24, передает УНН.

Подробности

Вечером 7 октября появились первые сообщения о газовом облаке над городом Ашаффенбург. СМИ сообщили, что инцидент произошел на цинковом заводе в соседнем Майнашаффе.

Пожарные экипажи ездили по улицам, предупреждая жителей об опасности. По данным агентства DPA, в резервуаре с опасными веществами объемом 6 тысяч литров произошла химическая реакция.

Через два часа ситуацию удалось стабилизировать — резервуар охладили, а густой желтый дым начал рассеиваться и светлеть.

Как выяснилось, причиной инцидента стало попадание металлической детали в емкость с азотной кислотой, что повлекло выброс токсичных газов.

К ликвидации последствий аварии привлекли около 250 спасателей. Жителям близлежащих районов рекомендовали не открывать окна и двери из-за угрозы ядовитых испарений.

Предварительные измерения не выявили загрязнения воздуха на расстоянии до пяти километров, однако мониторинг продолжается.

По информации полиции, в результате химического инцидента пострадали четыре человека.

Пожар на химическом заводе в Индии: на предприятии сообщили о 40 погибших, 33 раненых02.07.25, 14:15 • 1316 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира