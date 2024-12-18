199 боевых столкновений: где оккупанты активнее всего атаковали

199 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, на Курском направлении украинские защитники отбили 49 вражеских атак, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 8 часов 18 декабря, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается напряженной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений - сообщили в Генштабе

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив четыре ракеты, 51 авиаудар, в частности сбросил 75 КАБ. Кроме этого, совершил более 4300 обстрелов, из них 89 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1800 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг четыре раза без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Волчанск, при этом применял штурмовую авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки и Лозовой.

Активно применяя авиацию на Лиманском направлении, враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Зеленого Гая, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Сиверском направлении наши войска отбили девять атак противника вблизи Григорьевки, Белогоровки, Северска и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении за минувшие сутки состоялось три боевых столкновения в районе населенных пунктов Часовой Яр и Ступочки.

Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил семь атак в сторону Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Нововасильевки, Песчаного, Новооленовки, Новопустинки, Чумацкого, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Дачного, Сонцовки, Старых Тернов, Курахово и Янтарного.

На Времовском направлении противник совершил 27 штурмов наших позиций в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки врага вблизи Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки.

Четыре раза без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

За прошедшие сутки на Курском направлении наши защитники отбили 49 вражеских атак, враг совершил около пятисот артиллерийских обстрелов, нанес восемь авиаударов, сбросив 10 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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