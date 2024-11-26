191 боевое столкновение за сутки: больше всего - на Покровском направлении

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Киев  •  УНН

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россия осуществила 191 попытку атаки на разных направлениях, применив авиацию, ракеты и артиллерию. Украинские защитники отбили атаки и нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике.

191 бой произошел за прошедшие сутки на фронте, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях, сообщили в сводке Генштаба ВСУ 26 ноября утром, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив семь ракет, а также 65 авиаударов, сбросив 96 КАБ. Кроме этого, совершил более 4450 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 112 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пять пунктов управления и еще один важный объект противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям, как указано, такова:

На Харьковском направлении российские террористы пять раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Кудиевки и Казачьей Лопани. Активно привлекали для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новомлинска, Колесниковки, Загрызово, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении, захватчики одиннадцать раз атаковали позиции наших защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новоегоровки, Ямполовки и Торского.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек.

За минувшие сутки на Торецком направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка, Дачного и Щербиновки. Один бой еще продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Григорьевка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Дальнего, Курахово, Успеновки, Елизаветовки и Анновки.

На Времовском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций в районах Ровнополя, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.

Три раза безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери рф за сутки: ВСУ 26 ноября уничтожили 1480 оккупантов26 нояб. 2024, 05:41 • 9739 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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