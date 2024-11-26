Потери рф за сутки: ВСУ 26 ноября уничтожили 1480 оккупантов
Киев • УНН
За минувшие сутки захватчики потеряли 1480 военных, 6 танков и 20 бронемашин. Общие потери врага с начала войны достигли 733 830 личного состава.
В течение суток агрессор потерял 1480 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 26.11.24:
- Личный состав: 733 830 (+1480).
- Танки: 9435 (+6).
- Бронированные боевые машины: 19256 (+20).
- Артиллерийские системы: 20806 (+19).
- РСЗВ: 1254.
- Средства ППО: 1004.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19552 (+72).
- Крылатые ракеты: 2765 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 30042 (+94).
- Специальная техника: 3683 (+2).
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