Потери рф за сутки: ВСУ 26 ноября уничтожили 1480 оккупантов

В течение суток агрессор потерял 1480 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 26.11.24:

- Личный состав: 733 830 (+1480).

- Танки: 9435 (+6).

- Бронированные боевые машины: 19256 (+20).

- Артиллерийские системы: 20806 (+19).

- РСЗВ: 1254.

- Средства ППО: 1004.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19552 (+72).

- Крылатые ракеты: 2765 (+1).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 30042 (+94).

- Специальная техника: 3683 (+2).

Генштаб: на передовой происходило 185 боестолкновений, активнее всего враг ведет себя на двух направлениях