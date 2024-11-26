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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери рф за сутки: ВСУ 26 ноября уничтожили 1480 оккупантов

Потери рф за сутки: ВСУ 26 ноября уничтожили 1480 оккупантов

Киев  •  УНН

 • 1631 просмотра

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За минувшие сутки захватчики потеряли 1480 военных, 6 танков и 20 бронемашин. Общие потери врага с начала войны достигли 733 830 личного состава.

В течение суток агрессор потерял 1480 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 26.11.24:

- Личный состав: 733 830 (+1480).

- Танки: 9435 (+6).

- Бронированные боевые машины: 19256 (+20).

- Артиллерийские системы: 20806 (+19).

- РСЗВ: 1254.

- Средства ППО: 1004.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19552 (+72).

- Крылатые ракеты: 2765 (+1).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 30042 (+94).

- Специальная техника: 3683 (+2).

Генштаб: на передовой происходило 185 боестолкновений, активнее всего враг ведет себя на двух направлениях26 нояб. 2024, 00:34 • 10332 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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