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15 марта, 19:03 • 106329 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142494 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123014 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116579 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104563 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101329 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92449 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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19 января – Крещение

19 января – Крещение

Киев • УНН

 • 28025 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня Крещение и День музейного селфи, информирует УНН.

Крещение

Крещение – праздник, посвященный дню, когда Иоанн Креститель окрестил Господа Иисуса Христа в реке Иордане.

Из Святого Писания известно, что во время обряда крещения на спасителя сошел Святой дух, который был в виде голубя, а голос с небес провозгласил Иисуса Сыном Божьим. Именно поэтому 19 января празднуется не только Крещение, но и Богоявление.

В некоторых православных странах, в том числе и в Украине, на праздник Крещения освящают воду. Это может происходить в помещении церкви или на водоемах. Обряд проводят под открытым небом. Для этого в водах рек, ручьев или озер пробивают проруби в память о крещении Господа Иисуса Христа в реке Иордане, а саму воду освящают.

Также в Украине распространена традиция купаться на Крещение в проруби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Купание в проруби на Крещение: в Минздраве назвали пять правил

День музейного селфи

В третью среду января каждого года в мире празднуют День музейного селфи (Museum Selfie Day). Его в 2014 году основали работники Европейского коллектива Culture Themes. Целью внедрения этой даты стало поощрение как можно большего количества людей к знакомству с историей и искусством. Тем, кому понравилась эта идея, нужно посетить любой музей, выбрать экспонат, который оставил самое яркое впечатление, сделать с ним селфи и выложить фото в социальных сетях.

Работники музеев делают флешмобы во многих городах мира. Некоторые из них даже выдают призы за лучшее фото.

Добавим, что фотографирование со вспышкой вредит картинам, фрескам и другим произведениям искусства.

Именины

День ангела сегодня празднуют: Марфа, Лидия, Доминика, Роман, Мария, Андрей, Иван.

Украинские Национальные Новости

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