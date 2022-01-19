19 января – Крещение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня Крещение и День музейного селфи, информирует УНН.
Крещение
Крещение – праздник, посвященный дню, когда Иоанн Креститель окрестил Господа Иисуса Христа в реке Иордане.
Из Святого Писания известно, что во время обряда крещения на спасителя сошел Святой дух, который был в виде голубя, а голос с небес провозгласил Иисуса Сыном Божьим. Именно поэтому 19 января празднуется не только Крещение, но и Богоявление.
В некоторых православных странах, в том числе и в Украине, на праздник Крещения освящают воду. Это может происходить в помещении церкви или на водоемах. Обряд проводят под открытым небом. Для этого в водах рек, ручьев или озер пробивают проруби в память о крещении Господа Иисуса Христа в реке Иордане, а саму воду освящают.
Также в Украине распространена традиция купаться на Крещение в проруби.
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День музейного селфи
В третью среду января каждого года в мире празднуют День музейного селфи (Museum Selfie Day). Его в 2014 году основали работники Европейского коллектива Culture Themes. Целью внедрения этой даты стало поощрение как можно большего количества людей к знакомству с историей и искусством. Тем, кому понравилась эта идея, нужно посетить любой музей, выбрать экспонат, который оставил самое яркое впечатление, сделать с ним селфи и выложить фото в социальных сетях.
Работники музеев делают флешмобы во многих городах мира. Некоторые из них даже выдают призы за лучшее фото.
Добавим, что фотографирование со вспышкой вредит картинам, фрескам и другим произведениям искусства.
Именины
День ангела сегодня празднуют: Марфа, Лидия, Доминика, Роман, Мария, Андрей, Иван.