19 січня – Водохреще
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні Водохреще та День музейного селфі, інформує УНН.
Водохреще
Водохреще – свято, присвячене дню, коли Іван Хреститель охрестив Господа Ісуса Христа в ріці Йордані.
Зі Святого Писання відомо, що під час обряду хрещення на Господа зійшов Святий дух, що мав вигляд голуба, а голос з неба проголосив Ісуса Сином Божим. Саме тому 19 січня святкується не тільки Хрещення, але й Богоявлення.
В деяких православних країнах, зокрема і в Україні, на свято Водохреща освячують воду. Це може відбуватися у приміщенні церкви чи на водоймах. Обряд проводять просто неба. Для цього у водах річок, струмків чи озер пробиваються ополонки на згадку про хрещення Господа Ісуса Христа у ріці Йордані, а саму воду освячують.
Також в Україні поширена традиція купатися на Водохреще в ополонці.
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День музейного селфі
У третю середу січня кожного року у світі святкують День музейного селфі (Museum Selfie Day). Його у 2014 році започаткували працівники Європейського колективу Culture Themes. Метою впровадження цієї дати стало заохочення якнайбільшої кількості людей до знайомства з історією та мистецтвом. Тим, кому сподобалась ця ідея, потрібно завітати до будь-якого музею, обрати експонат, який залишив найяскравіше враження, зробити з ним селфі та викласти фото у соціальних мережах.
Працівники музеїв організовують флешмоби у багатьох містах світу. Деякі з них навіть видають призи за найкраще фото.
Додамо, що фотографування зі спалахом шкодить картинам, фрескам та іншим витворам мистецтва.
Іменини
День ангела сьогодні святкують: Марта, Лідія, Домініка, Роман, Марія, Андрій, Іван.