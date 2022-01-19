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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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19 січня – Водохреще

19 січня – Водохреще

Київ • УНН

 • 28027 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні Водохреще та День музейного селфі, інформує УНН.

Водохреще

Водохреще – свято, присвячене дню, коли Іван Хреститель охрестив Господа Ісуса Христа в ріці Йордані. 

Зі Святого Писання відомо, що під час обряду хрещення на Господа зійшов Святий дух, що мав вигляд голуба, а голос з неба проголосив Ісуса Сином Божим. Саме тому 19 січня святкується не тільки Хрещення, але й Богоявлення.

В деяких православних країнах, зокрема і в Україні, на свято Водохреща освячують воду. Це може відбуватися у приміщенні церкви чи на водоймах. Обряд проводять просто неба. Для цього у водах річок, струмків чи озер пробиваються ополонки на згадку про хрещення Господа Ісуса Христа у ріці Йордані, а саму воду освячують.

Також в Україні поширена традиція купатися на Водохреще в ополонці.

ЧИТАТЕ ТАКОЖ: Купання в ополонці на Водохреща: у МОЗ назвали п'ять правил

День музейного селфі

У третю середу січня кожного року у світі святкують День музейного селфі (Museum Selfie Day). Його у 2014 році започаткували працівники Європейського колективу Culture Themes. Метою впровадження цієї дати стало заохочення якнайбільшої кількості людей до знайомства з історією та мистецтвом. Тим, кому сподобалась ця ідея, потрібно завітати до будь-якого музею, обрати експонат, який залишив найяскравіше враження, зробити з ним селфі та викласти фото у соціальних мережах.

Працівники музеїв організовують флешмоби у багатьох містах світу. Деякі з них навіть видають призи за найкраще фото.

Додамо, що фотографування зі спалахом шкодить картинам, фрескам та іншим витворам мистецтва.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Марта, Лідія, Домініка, Роман, Марія, Андрій, Іван.

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