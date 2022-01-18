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Купання в ополонці на Водохреща: у МОЗ назвали п'ять правил

Купання в ополонці на Водохреща: у МОЗ назвали п'ять правил

Київ • УНН

 • 30478 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я проінформувало українців щодо безпечного занурювання в ополонку на свято Водохреща. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Цитата

"Купання у крижаній воді на Водохреща – поширена традиція, отже вже зранку це робитимуть тисячі українців по всій країні. Про що варто пам’ятати, занурюючись в ополонку, і чи всім це варто робити – читайте 5 порад нижче", — написали в МОЗ.

Деталі

  • Пірнайте лише за умови, що ви загартовувалися заздалегідь

Різке занурення у холодну воду може спричинити погіршення самопочуття: викликати запаморочення, блювання та шум у вухах, спазм коронарних артерій, аритмію, рефлекторну зупинку серця, судоми навіть у цілком здорової людини.

  • Занурюючись в ополонку, дотримуйтеся правил

Перед заходом у воду зробіть інтенсивну розминку. Не пірнайте різко. Почніть з вмивання обличчя, обтирання грудей, живота та спини і лише після цього занурюйтеся по шию. Занурюватися з головою не варто – це може призвести до різкого охолодження організму.

Перебувати в крижаній воді можна 3-5 секунд. Проте якщо ви практикуєте загартовування роками, цей час можна збільшити максимум до 2 хвилин.

  • Відмовтеся від "зігрівання" алкогольними напоями

Алкоголь сприяє розширенню периферійних судин. Це значно збільшує тепловіддачу. Отже, ваше тіло дуже швидко втрачатиме тепло, що є небезпечним для здоров’я.

Так само варто відмовитися від куріння. Воно суттєво порушує кровообіг і прискорює охолодження. Викурювання лише однієї сигарети знижує температуру шкіри пальців ніг на 1°С.

  • Після купання одразу одягніть теплий сухий одяг

Якомога швидше зніміть мокру білизну, розітріться рушником і одягніться у теплі речі. Одяг має бути просторим, зручним, бажано з мінімальною кількістю ґудзиків та застібок.

  • Пірнайте в ополонку лише в тому разі, якщо ви повністю здорові

Перед пірнанням бажано порадитися зі своїм сімейним лікарем.

Кому не можна пірнати в ополонку?

Відмовитися від купання на Водохреща потрібно людям, які мають:

  • запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити), симптоми застуди;
  • захворювання серцево-судинної системи;
  • хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит);
  • захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити);
  • захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз);
  • хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт);
  • хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема);
  • захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит);
  • захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит);
  • шкірно-венеричні захворювання;
  • наявність великих післяопікових рубців.

Також від занурення варто відмовитися вагітним жінкам та дітям до 6 років. Старші діти можуть купатися лише під наглядом дорослих.

Крім того, потрібно ретельно обирати місце для занурення. Купатися можна лише в спеціально обладнаних місцях з перевіреним дном.

Нагадаємо

Цього року для святкування Водохреща в Києві облаштували 15 локацій.

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