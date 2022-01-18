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Купание в проруби на Крещение: в Минздраве назвали пять правил

Купание в проруби на Крещение: в Минздраве назвали пять правил

Киев • УНН

 • 30478 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Министерство здравоохранения проинформировало украинцев о безопасном погружении в прорубь на праздник Крещения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Цитата

"Купание в ледяной воде на Крещение — распространенная традиция, так что уже утром это будут делать тысячи украинцев по всей стране. О чем стоит помнить, погружаясь в прорубь, и всем ли это стоит делать — читайте 5 советов ниже", — написали в Минздраве.

Детали

  • Ныряйте только при условии, что вы заранее закалялись

Резкое погружение в холодную воду может вызвать ухудшение самочувствия: головокружение, рвоту и шум в ушах, спазм коронарных артерий, аритмии, рефлекторную остановку сердца, судороги даже у вполне здорового человека.

  • Погружаясь в прорубь, придерживайтесь правил

Перед заходом в воду сделайте интенсивную разминку. Не ныряйте резко. Начните с умывания лица, обтирания груди, живота и спины и только после этого погружайтесь по шею. Погружаться с головой не стоит - это может привести к резкому охлаждению организма.

Находиться в ледяной воде можно 3-5 секунд. Однако если вы практикуете закаливание годами, это время можно увеличить максимум до 2 минут.

  • Откажитесь от "согревания" алкогольными напитками

Алкоголь способствует расширению периферических сосудов. Это значительно увеличивает теплоотдачу. Таким образом ваше тело будет очень быстро терять тепло, что опасно для здоровья.

Так же стоит отказаться от курения. Оно существенно нарушает кровообращение и ускоряет охлаждение. Выкуривание только одной сигареты снижает температуру кожи пальцев ног на 1°С.

  • После купания сразу наденьте теплую сухую одежду

Как можно быстрее снимите мокрую белье, разотритесь полотенцем и оденьтесь в теплые вещи. Одежда должна быть просторной, удобной, желательно с минимальным количеством пуговиц и застежек.

  • Ныряйте в прорубь только в том случае, если вы полностью здоровы

Перед нырянием желательно посоветоваться со своим семейным врачом.

Кому нельзя нырять в прорубь?

Отказаться от купания на Крещение нужно людям, у которых есть:

  • воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отиты), симптомы простуды;
  • заболевания сердечно-сосудистой системы;
  • болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит);
  • заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты);
  • заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
  • болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
  • болезни органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);
  • заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит);
  • заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
  • кожно-венерические заболевания;
  • наличие обширных послеожоговых рубцов.

Также от погружения стоит отказаться беременным женщинам и детям до 6 лет. Дети постарше могут купаться только под присмотром взрослых.

Кроме того, нужно тщательно выбирать место для погружения. Купаться можно лишь в специально оборудованных местах с проверенным дном.

Напомним

В этом году для празднования Крещения в Киеве обустроили 15 локаций.

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