В Києві підготували локації для святкування Водохреща: де можна зануритися в ополонку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Цього року для святкування Водохреща комунальне підприємство "Плесо" облаштувало в Києві 15 локацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
Деталі
На кожній локації 19 січня із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники Kyiv Lifeguard Service від КП "Плесо" та спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби (САРВС), а також працюватимуть медпункти.
Місця, де можна зануритися в ополонку на Водохреща, розташовані у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці:
-
- зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів
-
- "Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький
-
- "Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна
-
- "Наталка 2" (парк)
-
- "Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська
-
- "Предмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів
-
- "Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини
-
- "Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка
-
- "Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака
-
- "Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок №8 на р. Горенка
-
- "Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна
-
- "Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів
-
- озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська — просп. Оболонський
-
- "Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7
-
- "Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець
-
Додамо
Фахівці рятувальної служби КП "Плесо" дали поради для безпечного купання.
Підготовка
У жодному разі не можна йти у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування організму.
У воду варто занурюватися лише з дозволу кваліфікованого лікаря, якому довіряєте, якщо лікар, урахувавши індивідуальні особливості організму, вбачає допустимим "екстремальне купання" і переконаний, що ризик раптового прояву/загострення хвороб відсутній.
Локацію для купання треба обирати спеціально облаштовану, де є фахівці рятувальної служби та чергові медики.
Алкоголь не можна вживати ні до, ні після занурення. Він лише створює оманливий ефект зігрівання. Насправді спиртні напої прискорюють охолодження організму і підвищують ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань.
Процес омовіння
Заходити у воду потрібно повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено і свідомо. Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Стрімголов забігати у воду – заборонено.
Стоячи по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега і робити короткочасні занурення шляхом присідання.
Холодна вода впливає на організм таким чином, що виникає потужна ейфорія, і є ризик самовпевнених вчинків, приміром, люди починають плавати (що категорично не рекомендовано), робити різкі рухи.
Після омовіння
Виходити на берег треба без поспіху і обережно. Найпоширеніша причина травмування під час святкових обрядів 19 січня — послизання на кризі біля урізу води.
Одягтися необхідно у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження.
Необхідно зігріватися теплими безалкогольними напоями і за потреби йти у тепле приміщення.