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В Києві підготували локації для святкування Водохреща: де можна зануритися в ополонку

В Києві підготували локації для святкування Водохреща: де можна зануритися в ополонку

Київ • УНН

 • 30324 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Цього року для святкування Водохреща комунальне підприємство "Плесо" облаштувало в Києві 15 локацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

На кожній локації 19 січня із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники Kyiv Lifeguard Service від КП "Плесо" та спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби (САРВС), а також працюватимуть медпункти. 

Місця, де можна зануритися в ополонку на Водохреща,  розташовані у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці:

  • зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів
  • "Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький
  • "Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна
  • "Наталка 2" (парк)
  • "Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська
  • "Предмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів
  • "Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини
  • "Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка
  • "Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака
  • "Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок №8 на р. Горенка
  • "Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна
  • "Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів
  •  озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська — просп. Оболонський
  • "Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7
  • "Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець

Додамо

Фахівці рятувальної служби КП "Плесо" дали поради для безпечного купання.

Підготовка

У жодному разі не можна йти у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування організму.

У воду варто занурюватися лише з дозволу кваліфікованого лікаря, якому довіряєте, якщо лікар, урахувавши індивідуальні особливості організму, вбачає допустимим "екстремальне купання" і переконаний, що ризик раптового прояву/загострення хвороб відсутній.

Локацію для купання треба обирати спеціально облаштовану, де є фахівці рятувальної служби та чергові медики. 

Алкоголь не можна вживати ні до, ні після занурення. Він лише створює оманливий ефект зігрівання. Насправді спиртні напої прискорюють охолодження організму і підвищують ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань.  

Процес омовіння

Заходити у воду потрібно повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено і свідомо. Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Стрімголов забігати у воду – заборонено.

Стоячи по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега і робити короткочасні занурення шляхом присідання.

Холодна вода впливає на організм таким чином, що виникає потужна ейфорія, і є ризик самовпевнених вчинків, приміром, люди починають плавати (що категорично не рекомендовано), робити різкі рухи. 

Після омовіння

Виходити на берег треба без поспіху і обережно. Найпоширеніша причина травмування під час святкових обрядів 19 січня — послизання на кризі біля урізу води.

Одягтися необхідно у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження.

Необхідно зігріватися теплими безалкогольними напоями і за потреби йти у тепле приміщення.

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