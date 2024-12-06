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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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188 боевых столкновений за сутки: где оккупанты атаковали активнее всего

188 боевых столкновений за сутки: где оккупанты атаковали активнее всего

Киев  •  УНН

 • 3120 просмотра

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На фронте произошло 188 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях - 90 атак. Враг нанес 2 ракетных, 24 авиаудара и более 4200 обстрелов, использовав более 2000 дронов-камикадзе.

На фронте за прошедшие сутки произошло 188 боевых столкновений. Самые активные бои произошли на Покровском и Кураховском направлениях - там Силы обороны отразили 90 вражеских атак. об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8 утра пятницы, передает УНН

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 24 авиаудара, сбросив 31 КАБ. кроме этого, совершил более 4200 обстрелов, из них 141 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 2000 дронов-камикадзе.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава противника.

На Харьковском направлении произошла одна без успешная вражеская атака в районе Тихого.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Грековки, Твердохлебового, Ямполовки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском лесничестве.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе временного Яра, Ступочек и Предтечино.

На турецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Торецка и Нилиповки.

На Покровском направлениив наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустинка.

Еще плюс 1660 оккупантов, 8 танков и 20 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага6 дек. 2024, 06:12 • 7256 просмотров

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 50 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Берестков, старых Терновок, Зари, Солнцовки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки, Романовки и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 37 штурмов наших позиций неподалеку от Опольского, разлива, Сухих можжевельников, Макаровки и Новодаровки. Враг активно задействовал авиацию для ударов на направлении.

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена одна вражеская атака в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции четыре раза.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 12 авиационных ударах с применением 17 КАБ и 492 артиллерийских обстрелах.

Белый дом раскрыл новую стратегию поддержки Украины - что известно о плане6 дек. 2024, 06:21 • 6531 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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