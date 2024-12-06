Еще плюс 1660 оккупантов, 8 танков и 20 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов по состоянию на 6 декабря. Общие потери врага достигли 750610 военных, уничтожено 9514 танков и другую технику.
С начала полномасштабного вторжения рф потеряла на войне в Украине уже более 750 тысяч военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава-около 750610 (+1660) человек,
- танков-9514 (+8) ед,
- боевых бронированных машин-19518 (+46) ЕД,
- артиллерийских систем-21043 (+20) ЕД,
- РСЗО-1253 (+0) ЕД,
- средства ПВО-1020 (+0) ЕД,
- самолетов-369 (+0) ЕД,
- вертолетов-329 (+0) ЕД,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-20023 (+46),
- крылатые ракеты-2857 (+2),
- корабли / катера-28 (+0) ЕД,
- подводные лодки-1 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн-30899 (+56) ЕД,
- специальная техника-3633 (+3)
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