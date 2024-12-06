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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1660 оккупантов, 8 танков и 20 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 7425 просмотра

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Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов по состоянию на 6 декабря. Общие потери врага достигли 750610 военных, уничтожено 9514 танков и другую технику.

С начала полномасштабного вторжения рф потеряла на войне в Украине уже более 750 тысяч военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили: 

  • личного состава-около 750610 (+1660) человек,
  • танков-9514 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин-19518 (+46) ЕД,
  • артиллерийских систем-21043 (+20) ЕД,
  • РСЗО-1253 (+0) ЕД,
  • средства ПВО-1020 (+0) ЕД,
  • самолетов-369 (+0) ЕД,
  • вертолетов-329 (+0) ЕД,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-20023 (+46),
  • крылатые ракеты-2857 (+2),
  • корабли / катера-28 (+0) ЕД,
  • подводные лодки-1 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн-30899 (+56) ЕД,
  • специальная техника-3633 (+3)

российские «зечки» были замечены во время штурмов - ОСУВ Хортица5 дек. 2024, 11:52 • 15813 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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