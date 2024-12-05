российские «зечки» были замечены во время штурмов - ОСУВ Хортица
Киев • УНН
Представитель ОСУВ Хортица сообщил об участии бывших заключенных женщин в штурмовых действиях на стороне рф. Ранее женщины в оккупационной армии выполняли только вспомогательные функции.
Бывшие заключенные российские женщины были замечены во время участия в штурмовых действиях. Об этом рассказал спикеры ОСУВ Хортица Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
В основном, в оккупационной армии женщины привлекаются как медицинский персонал, подразделения связи, обеспечения. В последнее время они были замечены во время участия в штурмовых действиях. Это бывшие заключенные, осужденные из отрядов «Шторм»
Он добавил, что в плен «зечки» не попадали.
Напомним
россия завербовала сотни йеменских хуситов, обещая им работу и гражданство. По прибытии их принудительно призвали в армию и отправили воевать против Украины.
Рашисты на оккупированной территории завербовали на войну уже около 50 осужденных женщин - Генштаб4 февр. 2023, 16:42 • 907914 просмотров