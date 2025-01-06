184 боевых столкновения за сутки: горячее всего - на Покровском направлении

184 боя произошло за прошедшие сутки на фронте, больше всего было на Покровском направлении - 51, сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 65 авиаударов, сбросив 99 КАБ. Кроме этого, совершил 5484 обстрелов, из них 188 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 2900 дронов-камикадзе.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли двадцать шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника, поразили четыре пункта управления БпЛА, три средства ПВО и пять артиллерийских средств оккупанта", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении состоялось две бесполезные вражеские атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Заречное, Новосергиевка и Першотравневое.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Часового Яра, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Ясеново.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 27 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций неподалеку Янтарного, Нового Комара, Новодаровки и в направлении Константинополя. Враг активно задействовал авиацию для ударов на направлении.

На Приднепровском направлении российские захватчики безрезультатно атаковали наши позиции один раз.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории россии. В настоящее время известно о восьми авиационных ударах с применением 14 КАБ и 445 артиллерийских обстрелов. Украинские воины за минувшие сутки отбили на данном направлении 47 атак захватнической армии", - сказано в сводке.

Силы обороны Украины, как указано, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери рф за сутки: 6 января ВСУ уничтожили 1550 оккупантов - Генштаб