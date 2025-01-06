Потери рф за сутки: 6 января ВСУ уничтожили 1550 оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1550 захватчиков. Также уничтожено 14 танков, 45 БМП и 65 артиллерийских систем противника.
Террористы потеряли 1550 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери агрессора за период с 24.02.22 по 06.01.25:
- Личный состав: 798 040 (+1550).
- Танки: 9700 (+14).
- Бронированные боевые машины: 20164 (+45).
- Артиллерийские системы: 21665 (+65).
- РСЗВ: 1258 (+1).
- Средства ППО: 1034 (+2).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 21625 (+178).
- Крылатые ракеты: 3006.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 33056 (+116).
- Специальная техника: 3681 (+4).
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