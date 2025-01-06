Втрати рф за добу: 6 січня ЗСУ знищили 1550 окупантів - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1550 загарбників. Також знищено 14 танків, 45 БМП та 65 артилерійських систем противника.
Терористи втратили 1550 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати агресора за період з 24.02.22 по 06.01.25:
- Особовий склад: 798 040 (+1550).
- Танки: 9700 (+14).
- Броньовані бойові машини: 20164 (+45).
- Артилерійські системи: 21665 (+65).
- РСЗВ: 1258 (+1).
- Засоби ППО: 1034 (+2).
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 21625 (+178).
- Крилаті ракети: 3006.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 33056 (+116).
- Спеціальна техніка: 3681 (+4).
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