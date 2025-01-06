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184 бойових зіткнення за добу: найгарячіше - на Покровському напрямку

184 бойових зіткнення за добу: найгарячіше - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 30310 перегляди

За минулу добу зафіксовано 184 бойових зіткнення, противник завдав 3 ракетних та 65 авіаударів. Найбільше атак було на Покровському напрямку - 51 штурм.

184 бої сталося минулої доби на фронті, найбільше було на Покровському напрямку - 51, повідомили у Генштабі ЗСУ, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 65 авіаударів, скинувши 99 КАБ. Крім цього, здійснив 5484 обстрілів, з них 188 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 2900 дронів-камікадзе.

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали двадцять шість ударів по районах зосередження особового складу противника, уразили чотири пункти управління БпЛА, три засоби ППО та п’ять артилерійських засобів окупанта", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками така:

На Харківському напрямку відбулося дві марні ворожі атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Надія, Твердохлібове, Зарічне, Новосергіївка та Першотравневе.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій неподалік Янтарного, Нового Комара, Новодарівки та в напрямку Константинополя. Ворог активно задіював авіацію для ударів на напрямку.

На Придніпровському напрямку російські загарбники безрезультатно атакували наші позиції один раз.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію і БпЛА по районах українських населених пунктів.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про вісім авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБ і 445 артилерійських обстрілів. Українські воїни за минулу добу відбили на даному напрямку 47 атак загарбницької армії", - сказано у зведенні.

Сили оборони України, як вказано, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Втрати рф за добу: 6 січня ЗСУ знищили 1550 окупантів - Генштаб06.01.25, 07:29 • 27708 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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