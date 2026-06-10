181 дрон из 207 запущенных рф по Украине обезвредили за ночь

россия ночью выпустила по Украине 207 дронов, из которых 181 сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 июня (с 18:00 09 июня) противник атаковал 207 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 181 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 13 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.

За сутки Силы обороны ликвидировали 1190 оккупантов и более 2200 дронов врага