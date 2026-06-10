181 дрон из 207 запущенных рф по Украине обезвредили за ночь
Киев • УНН
В ночь на 10 июня россия выпустила по Украине 207 ударных БпЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 181 дрон, зафиксированы попадания 21 беспилотника.
россия ночью выпустила по Украине 207 дронов, из которых 181 сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 июня (с 18:00 09 июня) противник атаковал 207 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 181 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 21 ударного БпЛА на 14 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 13 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.
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