178 из 267 российских дронов сбиты над Украиной: детали от ВС ВСУ
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 178 из 267 запущенных россией беспилотников. Зафиксировано попадание 23 дронов в семи локациях.
178 из 267 запущенных россией беспилотников уничтожены над Украиной, еще 66 потеряны локационно/подавлены РЭБ, но есть попадания 23 дронов в семи местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 июля (с 16.30 14 июля) враг атаковал 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецкой обл. (около 200 из них - "шахеды").
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 13.00 противовоздушной обороной сбито 178 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, 66 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ
"Зафиксировано попадание 23 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 9 локациях", - говорится в сообщении.
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