178 из 267 российских дронов сбиты над Украиной: детали от ВС ВСУ

178 из 267 запущенных россией беспилотников уничтожены над Украиной, еще 66 потеряны локационно/подавлены РЭБ, но есть попадания 23 дронов в семи местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 июля (с 16.30 14 июля) враг атаковал 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецкой обл. (около 200 из них - "шахеды").

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 13.00 противовоздушной обороной сбито 178 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, 66 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 23 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 9 локациях", - говорится в сообщении.

Запорожье под атакой РФ более 16 часов, враг направил уже 24 "шахеда" - ОВА