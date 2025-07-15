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178 з 267 російських дронів збили над Україною: деталі від ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 2172 перегляди

Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 178 із 267 запущених росією безпілотників. Зафіксовано влучання 23 дронів у семи локаціях.

178 з 267 російських дронів збили над Україною: деталі від ПС ЗСУ

178 з 267 запущених росією безпілотників знищено над Україною, ще 66 локаційно втрачено/придушено РЕБ, але є влучання 23 дронів у семи місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 липня (із 16.30 14 липня) ворог атакував 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецької обл. (близько 200 із них - "шахеди").

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 13.00 протиповітряною обороною збито 178 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 66 дронів-імітаторів - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 9 локаціях", - ідеться у повідомленні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Донецька область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Україна
Tesla
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