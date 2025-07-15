178 з 267 російських дронів збили над Україною: деталі від ПС ЗСУ

178 з 267 запущених росією безпілотників знищено над Україною, ще 66 локаційно втрачено/придушено РЕБ, але є влучання 23 дронів у семи місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 липня (із 16.30 14 липня) ворог атакував 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецької обл. (близько 200 із них - "шахеди").

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 13.00 протиповітряною обороною збито 178 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 66 дронів-імітаторів - локаційно втрачені/подавлені РЕБ - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання 23 БпЛА у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 9 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Запоріжжя під атакою рф понад 16 годин, ворог спрямував вже 24 "шахеди" - ОВА