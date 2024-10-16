15 тыс. долларов за решение земельных вопросов - на Ривненщине подозрение получил председатель общины и депутат
Киев • УНН
На Ривненщине главу общины и депутата подозревают в вымогательстве 15 тыс. долларов взятки за решение земельных вопросов. Обоим избраны меры пресечения, глава общины отстранен от должности.
В Ривненской области правоохранители сообщили о подозрении председателю общины Варашского района, а также депутату одного из городских советов. Их подозревают в вымогательстве взятки в 15 тыс. долларов за решение земельных вопросов. Обоим избраны меры пресечения, глава общины отстранен от должности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
По данным следствия, председатель общины обещал директору аграрного предприятия не инициировать на сессии местного совета вопрос о расторжении заключенных договоров аренды земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства, которыми пользовалась фирма. За это чиновник попросил 5000 долларов США.
Еще 10 000 долларов США директор предприятия предоставил депутату одного из городских советов, чтобы тот «решил» этот же вопрос с избранниками общины.
Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения. Депутату - круглосуточный домашний арест, а главе общины - содержание под стражей с правом внесения 205 904 грн залога.
Кроме того, как сообщается, решением суда глава общины отстранен от занимаемой должности.
Бывшему руководству одесской "скорой" объявили подозрение в хищении6 октября 2024, 04:46 • 23084 просмотра