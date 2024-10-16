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15 тис. доларів за вирішення земельних питань – на Рівненщині підозру отримав голова громади та депутат

Київ • УНН

 • 11949 перегляди

На Рівненщині голову громади та депутата підозрюють у вимаганні 15 тис. доларів хабара за вирішення земельних питань. Обом обрано запобіжні заходи, голову громади відсторонено від посади.

15 тис. доларів за вирішення земельних питань – на Рівненщині підозру отримав голова громади та депутат

У Рівненській області правоохоронці повідомили про підозру голові громади Вараського району, а також депутату однієї із міських рад. Їх підозруюють у вимаганні хабара в 15 тис. доларів за вирішення земельних питань. Обом обрано запобіжні заходи, голову громади відсторонено від посади. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора. 

Деталі

За даними слідства, голова громади обіцяв директору аграрного підприємства не ініціювати на сесії місцевої ради питання щодо розірвання укладених договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, якими користувалася фірма. За це посадовець попросив 5000 доларів США.

Ще 10 000 доларів США директор підприємства надав депутату однієї з міських рад, щоб той "вирішив" це ж питання з обранцями громади.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Депутату – цілодобовий домашній арешт, а голові громади – тримання під вартою із правом внесення 205 904 грн застави.

Крім того, як повідомляється, рішенням суду очільника громади відсторонено від займаної посади.

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