15-ти экс-охранникам януковича сообщили о подозрении в дезертирстве

О подозрении сообщили пятнадцати бывшим работникам управления государственной охраны Украины, которые самовольно оставили места службы и сбежали за бывшим президентом Украины виктором януковичем. Об этом сообщили ГБР, передает УНН.

Детали

В феврале 2014 года янукович в сопровождении охраны - военнослужащих УГО Украины прибыл в Донецк, откуда пытался незаконно вылететь в рф, но работники ГПСУ заблокировали попытку.

Тогда экс-президент и руководители его охраны вступили в преступный сговор с представителями силовых ведомств рф. Для пересечения границы был разработан план по переправке президента-беглеца, лиц из его близкого окружения, а также охраны на территорию военного аэродрома рф на ВОТ Крыма.

Там янукович принял решение окончательно покинуть территорию Украины. Для обеспечения себя профессиональной охраной склонил военнослужащих УГО Украины, которые выполняли воинский долг об обеспечении его личной безопасности, к дезертирству и выезду с ним в рф.

В результате шестнадцать охранников выехали морским судном, предоставленным ВС РФ, в российскую федерацию и к месту службы не вернулись. Большинство из них после отъезда получили гражданство страны-агрессора.

С целью скрыть совершенное дезертирство был издан приказ от 23 февраля 2014 года об увольнении 15 из этих сотрудников УГО Украины с военной службы. Однако было установлено, что работники УГО выехали в рф 24 февраля 2014 года в статусе военнослужащих.

В ближайшее время будет решаться вопрос об обращении к следственному судье с ходатайствами об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним,

9 февраля 2022 года Государственное бюро расследований сообщило бывшему президенту Украины виктору януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству.

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