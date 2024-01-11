15-ти экс-охранникам януковича сообщили о подозрении в дезертирстве
Пятнадцать бывших охранников экс-президента Украины януковича подозревают в дезертирстве за то, что сбежали с ним в россию в 2014 году.
Опровергнут вражеский фейк о невозможности попасть к врачу без военного билета
Центр стратегических коммуникаций опровергает распространенную российскими каналами фейковую информацию о том, что для доступа к медицинским услугам в Украине нужен военный билет.
Зеленский призвал Эстонию присоединиться к совместному оборонному производству
Зеленский приглашает Эстонию к сотрудничеству в совместном оборонном производстве, подчеркивая потребность Европы в собственных оборонных возможностях.
Восстановление Украины с помощью замороженных российских активов - один из приоритетов Эстонии - глава МИД страны
Эстония отдает приоритет восстановлению Украины с использованием замороженных российских активов и поддерживает путь Украины к членству в НАТО и ЕС.
Суду Евросоюза рекомендовали оставить в силе антимонопольный штраф ЕС на 2,42 млрд евро для Google
Судебный советник ЕС рекомендует оставить в силе антимонопольный штраф Google в размере 2,42 млрд евро за недобросовестную конкуренцию.
В результате российского обстрела в Херсоне ранена женщина
87-летняя женщина госпитализирована после российского обстрела в Херсоне. Ранее в регионе было зафиксировано 108 обстрелов.
Угрожает национальной безопасности: Сейм Латвии поставил национализировать "Дом москвы" в Риге
Сейм Латвии проголосовал за национализацию рижского "Дома москвы", ссылаясь на угрозу национальной безопасности от политических мероприятий, проводимых там под видом культуры.
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
Украина может провести судебную реформу по примеру Франции после Второй мировой войны, которая очистила всех судей Верховного суда на фоне коррупционных скандалов.
Соратник Гройсмана выступил в защиту московского патриархата
Соратник Гройсмана выступил в защиту московского патриархата.
Кулеба и Ермак встретятся с Сийярто в Ужгороде в конце января - МИД
Кулеба и Ермак встретятся с венгерским премьером Сийярто в Ужгороде, чтобы спланировать встречу Зеленского с Орбаном.