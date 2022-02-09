Підбурював військових УДО до дезертирства: Віктору Януковичу повідомили нову підозру

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 52841 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 85588 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 95671 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 123616 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 130956 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 114288 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 132975 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167465 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179244 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215554 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 202943 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 274929 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 71832 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 47937 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 66853 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 274929 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 202943 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 301602 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 420364 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 671759 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 17499 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 66853 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 101827 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139108 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 163828 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Підбурював військових УДО до дезертирства: Віктору Януковичу повідомили нову підозру

Підбурював військових УДО до дезертирства: Віктору Януковичу повідомили нову підозру

Київ • УНН

 • 17998 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.

Цитата

“Слідчі Державного бюро розслідування за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 ККУ)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що 24 лютого 2014 року Віктор Янукович, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України — начальника Служби безпеки Президента України до дезертирства.

Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до Російської Федерації.
Найближчим часом буде прийнято рішення щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу (заочно).

Додамо

7 лютого Державне бюро розслідувань викликало експрезидента Віктора Януковича на допит у справі про організацію дезертирства працівників УДО.

Контекст

Колишній президент Янукович — фігурант декількох справ. В одній з них вже є вирок: у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України. Вирок оскаржили.

Також він фігурує у справі про узурпацію влади та у справі Межигір’я.

На початку листопада Януковичу повідомили про підозру як очільнику організованої злочинної групи. Її учасники підозрюються у злочинах під час Революції Гідності.

Окрім того, досудове розслідування стосовно колишнього президента Віктора Януковича та 9 високопосадовців у справі про організацію 18-20 лютого 2014 року силової протидії учасникам Майдану у центрі Києва завершено.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$254.68
Brent
$74.04
S&P 500
$5,573.13
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83