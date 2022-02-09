Підбурював військових УДО до дезертирства: Віктору Януковичу повідомили нову підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.
Цитата
“Слідчі Державного бюро розслідування за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 ККУ)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що 24 лютого 2014 року Віктор Янукович, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України — начальника Служби безпеки Президента України до дезертирства.
Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до Російської Федерації.
Найближчим часом буде прийнято рішення щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу (заочно).
Додамо
7 лютого Державне бюро розслідувань викликало експрезидента Віктора Януковича на допит у справі про організацію дезертирства працівників УДО.
Контекст
Колишній президент Янукович — фігурант декількох справ. В одній з них вже є вирок: у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України. Вирок оскаржили.
Також він фігурує у справі про узурпацію влади та у справі Межигір’я.
На початку листопада Януковичу повідомили про підозру як очільнику організованої злочинної групи. Її учасники підозрюються у злочинах під час Революції Гідності.
Окрім того, досудове розслідування стосовно колишнього президента Віктора Януковича та 9 високопосадовців у справі про організацію 18-20 лютого 2014 року силової протидії учасникам Майдану у центрі Києва завершено.