Подстрекал военных УГО к дезертирству: Виктору Януковичу сообщили новое подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Государственное бюро расследований сообщило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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“Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором Офиса Генерального прокурора сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 408 УКУ)”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что 24 февраля 2014 года Виктор Янукович, убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны Украины — начальника Службы безопасности Президента Украины к дезертирству.
Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы со служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. Зато вместе с подозреваемым выехал за пределы Украины в Российскую Федерацию.
В ближайшее время будет принято решение об обращении к следственному судье с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения (заочно).
Добавим
7 февраля Государственное бюро расследований вызвало экс-президента Виктора Януковича на допрос по делу об организации дезертирства работников УГО.
Контекст
Бывший президент Янукович — фигурант нескольких дел. В одном из них уже есть приговор: по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины. Приговор обжаловали.
Также он фигурирует в деле об узурпации власти и в деле Межигорья.
В начале ноября Януковичу сообщили о подозрении как главе организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в преступлениях во время Революции Достоинства.
Кроме того, досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 высокопоставленных должностных лиц по делу об организации 18-20 февраля 2014 года силового противодействия участникам Майдана в центре Киева завершено.