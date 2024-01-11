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15-ти ексохоронцям януковича повідомили про підозру у дезертирстві

15-ти ексохоронцям януковича повідомили про підозру у дезертирстві

Київ • УНН

 • 23480 перегляди

П'ятнадцятьох колишніх охоронців експрезидента України януковича підозрюють у дезертирстві за те, що втекли з ним до росії у 2014 році.

Про підозру повідомили п’ятнадцяти колишнім працівникам управління державної охорони України, які самовільно залишили місця служби та втекли за колишнім президентом України віктором януковичем. Про це повідомили ДБР, передає УНН.

Деталі

В лютому 2014 року янукович у супроводі охорони – військовослужбовців УДО України прибув до Донецька, звідки намагався незаконно вилетіти до рф, але працівники ДПСУ заблокували спробу.

Тоді експрезидент та керівники його охорони вступили у злочинну змову із представниками силових відомств рф. Для перетину кордону був розроблений план щодо переправлення президента-втікача, осіб з його близького оточення, а також охорони на територію військового аеродрому рф на ТОТ Криму.

Там янукович прийняв рішення остаточно залишити територію України. Для забезпечення себе професійною охороною схилив військовослужбовців УДО України, які виконували військовий обов’язок про забезпечення його особистої безпеки, до дезертирства та виїзду з ним до рф.

У результаті шістнадцять охоронців виїхали морським судном, наданим зс рф, до російської федерації та до місця служби не повернулися. Більшість з них після від’їзду отримали громадянство країни-агресора.

З метою приховати вчинене дезертирство був виданий наказ від 23 лютого 2014 року про звільнення 15 з цих співробітників УДО України з військової служби. Проте було встановлено, що працівники УДО виїхали до рф 24 лютого 2014 у статусі військовослужбовців.

Найближчим часом буде вирішуватися питання щодо звернення до слідчого судді з клопотаннями про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо

9 лютого 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило колишньому президенту України віктору януковичу нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства. 

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Ганна Оніщенко

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