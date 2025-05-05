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146 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где сейчас самое горячее на фронте

Киев • УНН

 • 4 просмотра

За сутки 5 мая на фронте произошло 146 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Курском направлениях.

146 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где сейчас самое горячее на фронте

За сутки 5 мая на фронте произошло 146 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что самая горячая сегодня ситуация на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Курском направлениях.

За сегодня противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применил при этом две ракеты и 138 КАБ, привлек для поражения 1176 дронов-камикадзе, совершил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал вблизи Волчанска.

На Купянском направлении противник в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Степова Новоселовка, Загрызово и в направлении Новоосинового и Глушковки; украинские подразделения отбили четыре атаки, продолжается бой.

На Лиманском направлении враг 30 раз атаковал в районах населенных пунктов Надия, Грековка, Новомихайловка, Нове, Колодязи, Мирное и в направлении Зеленой Долины. Наши воины остановили 26 атак захватчиков, еще шесть боев продолжаются до сих пор.

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На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг провел шесть наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Крымского и Озаряновки.

С начала суток враг 48 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Суха Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка; сейчас продолжается 11 боестолкновений.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 279 человек убитыми и ранеными; к тому же уничтожено два танка, шесть автомобилей, одну баги, 12 мотоциклов, две пушки, 12 БПЛА, терминал спутниковой связи, блиндаж, семь пунктов управления БПЛА; кроме того, повреждены танк, шесть пушек, автомобиль и миномет противника

- доложили в Генштабе.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины уже отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар, Ровнополь, Бурлацкое, Константинополь и в направлении Одрадное и Богатырь, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое, Силы обороны отбили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение остается незавершенным. Авиационным ударам подверглись Малиновка, Темировка, Александроград и Зеленое Поле.

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На Ореховском направлении наши защитники отбили 14 атак противника вблизи Степового, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.

На Курском направлении в настоящее время продолжается три боестолкновения, в общем, за сегодня российские оккупанты предприняли 18 попыток продвинуться вперед. Враг нанес 19 авиационных ударов и сбросил 27 КАБ, совершил 293 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности семь - из реактивных систем залпового огня.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, 30 апреля российская армия потеряла 1230 военных и 45 артиллерийских систем. Общее количество потерь превысило 953 тысячи.

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Вадим Хлюдзинский

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