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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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1430 оккупантов, десятки ББМ и артсистем: Генштаб ВСУ назвал потери россиян

1430 оккупантов, десятки ББМ и артсистем: Генштаб ВСУ назвал потери россиян

Киев  •  УНН

 • 13236 просмотра

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За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 1430 военных. Также уничтожено 9 танков, 22 боевые бронированные машины и 121 БПЛА противника.

По состоянию на утро 1 февраля за сутки на фронте российские захватчики потеряли 1430 человек убитыми и ранеными. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 839040 (+1430) человек ликвидировано
  • танков - 9902 (+9)
  • боевых бронированных машин - 20653 (+22)
  • артиллерийских систем - 22493 (+48)
  • РСЗВ - 1266 (+1)
  • средства ППО - 1050 (0)
  • самолетов - 369 (0)
  • вертолетов - 331 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23694 (+121)
  • крылатые ракеты - 3054 (0)
  • корабли / катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35629 (+77)
  • специальная техника - 3727 (+1)

россияне пытаются окружить Купянск: в ISW рассказали о рисках и угрозах для ВСУ01.02.25, 06:56 • 16613 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
kupyanskКупянск

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