1430 оккупантов, десятки ББМ и артсистем: Генштаб ВСУ назвал потери россиян
Киев • УНН
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 1430 военных. Также уничтожено 9 танков, 22 боевые бронированные машины и 121 БПЛА противника.
По состоянию на утро 1 февраля за сутки на фронте российские захватчики потеряли 1430 человек убитыми и ранеными. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 839040 (+1430) человек ликвидировано
- танков - 9902 (+9)
- боевых бронированных машин - 20653 (+22)
- артиллерийских систем - 22493 (+48)
- РСЗВ - 1266 (+1)
- средства ППО - 1050 (0)
- самолетов - 369 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23694 (+121)
- крылатые ракеты - 3054 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 35629 (+77)
- специальная техника - 3727 (+1)
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